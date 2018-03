Coréia do Sul adverte com tiros invasão de barcos norte-coreanos O Exército sul-coreano deu vários disparos de advertência neste domingo contra três barcos pesqueiros norte-coreanos que entraram em território da Coréia do Sul, atravessando a fronteira do mar ocidental, informou o Ministério da Defesa sul-coreano. Não há informações se alguém ficou ferido. O incidente aconteceu perto da ilha de Yongpyong, oeste da península da Coréia. Na última semana, outros barcos da Coréia do Norte também invadiram águas da vizinha Coréia do Sul.