Coréia do Sul cancela planos de enviar tropas a Kirkuk O governo sul-coreano cancelou os planos para enviar tropas à conturbada área de Kirkuk, no norte do Iraque, rejeitando pressão dos EUA para participar de "ações ofensivas" contrárias a sua missão de reconstrução pacífica. A Coréia do Sul, que tem 600 militares no Iraque, está agora buscando outra área para enviar mais 3.600, que ajudarão na reconstrução do país.