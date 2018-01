Coréia do Sul começa trabalhos de limpeza depois do desastre Centenas de soldados sul-coreanos procuravam por cadáveres, limpavam ruas e estradas e distribuíam provisões ao longo do dia, enquanto subia para 85 o número de mortos pelo mais poderoso tufão a passar pelo país em um século. Até o momento, cerca de 30 pessoas continuam desaparecidas. "Mesmo com algumas funções paralisadas, trataremos de normalizar a distribuição de mantimentos em tempo recorde", declarou o presidente Roh Moo-hyun depois de percorrer Bussan, a segunda maior cidade do país e uma das mais afetadas. Com ventos sem precedentes de 216 quilômetros por hora, o tufão foi tão potente que levantou contêineres e virou um navio cruzeiro que havia sido evacuado em Bussan. O escritório nacional de prevenção de desastres informou que foram confirmadas 85 mortes em todo o país, mas teme-se que os 30 desaparecidos tenham morrido. A agência de notícias Yonhap disse que o número de mortes pode subir para 120. O tufão deixou a Coréia do Sul no sábado e, no domingo, havia se dissipado no mar do Japão. A capital sul-coreana, Seul, não sofreu danos.