Coréia do Sul confirma morte de refém no Iraque A chancelaria da Coréia do Sul confirma a morte de Kim Sun-il, que havia sido capturado por terroristas no Iraque semana passada. O corpo de Kim foi encontrado por militares americanos entre Bagdá e Faluja, disse Shin Bong-kil, porta-voz do ministério das Relações Exteriores. A embaixada sul-coreana em Bagdá confirmou que o corpo era Kim estudando fotografias enviadas por e-mail, disse Shin. A morte de Kim havia sido anunciada inicialmente pela TV árabe Al-Jazira. Depois, o mesmo canal transmitiu um videoteipe em que Kim aparece ajoelhado no chão, erguendo e baixando os ombros, a boca aberta, como se ofegasse ou sentisse falta de ar. Um dos três seqüestradores mascarados que aparecem nas mesmas imagens lê uma declaração ao povo sul-coreano, que diz: ?Isto é o que suas mãos cometeram. Seu exército não veio aqui em nome dos iraquianos, mas pela maldita América?.