Coréia do Sul continuará conciliadora apesar do incidente com o Norte Apesar do recente confronto naval com a Coréia do Norte, em que morreram quatro marinheiros sul-coreanos, o presidente Kim Dae-jung assegurou nesta segunda-feira que manterá sua política de conciliação com seu vizinho comunista. "Manteremos nossa política de ´brilho do sol´, de segurança firme e esforços pacíficos de solução", disse Kim durante um discurso em um jantar oficial em Tóquio, a que foi convidado pelo primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, segundo a assessoria presidencial sul-coreana. Ao mesmo tempo, centenas de soldados e familiares das quatro vítimas do confronto naval do último sábado choravam diante dos caixões fechados cobertos com bandeiras sul-coreanas no ginásio de um hospital em Seul. A Coréia do Norte acusou o barco sul-coreano atingido de ter disparado primeiro. O Norte também acusou soldados americanos de ameaçarem, com "o uso de armas", soldados norte-coreanos no povoado fronteiriço de Panmunjom se não se retirassem. Há 37.000 soldados dos EUA estacionados na Coréia do Sul, parte deles junto à fronteira entre as duas Coréias, fortemente guardada. O ministro sul-coreano de Defesa, Kim Dong-shin, e o general Leon La Porte, comandante das tropas americanas na Coréia do Sul, reuniram -se hoje para discutir sobre possíveis mudançaas na regras militares, disse o porta-voz ministerial Hwang Ui-con. As embarcações da Marinha sul-coreana são vulneráveis aos ataques de surpresa porque primeiro devem advertir com alto-falantes, tentar separar os barcos (os do Sul dos do Norte) e disparar uma série de fogos de sinalização antes de poder disparar suas armas.