Coreia do Sul dá tiros de advertência em fronteira

Os dez soldados norte-coreanos que haviam se aproximado do limite da zona desmilitarizada retrocederam com a realização dos disparos. O Exército da Coreia do Sul já registrou militares do país vizinho em ações similares em diversas oportunidades neste ano, mas essa foi a segunda vez em que foram feitos disparos.

As tensões entre os dois países estão se intensificando desde o último mês, quando dois incidentes causaram tiroteios. No primeiro deles, soldados da Coreia do Norte derrubaram um balão que carregava panfletos contrários a Pyongyang, lançado por ativistas do país vizinho. No outro, os militares trocaram tiros na fronteira.

No centro das animosidades entre Seul e Pyongyang está a demanda da Coreia do Norte para que ativistas sejam proibidos de tentar lançar propagandas. O governo da Coreia do Sul, no entanto, afirma que não tem poder de impedi-los devido à liberdade de expressão. Fonte: Associated Press.