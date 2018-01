Coreia do Sul dispara míssil de 800 km de alcance

SEUL - A Coreia do Sul disparou com êxito um míssil balístico desenvolvido no país com alcance suficiente para impactar o território da Coreia do Norte, informou nesta quinta-feira, 6, a agência de imprensa sul-coreana Yonhap.

O teste ocorre um dia após Pyongyang disparar um míssil no Mar do Japão, o que analistas interpretaram como uma advertência antes do encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o mandatário chinês Xi Jinping.

A Coreia do Sul, aliada dos EUA, assinou um acordo em 2012 com Washington para triplicar o alcance de seus sistemas balísticos. Desde então, desenvolve mísseis com maior alcance. Porta-vozes do Ministério da Defesa da Coreia do Sul não quiseram fazer comentários sobre o assunto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seul planeja lançar um novo míssil em 2017 depois de novos testes, acrescentou a agência Yonhap. O equipamento poderá chegar a qualquer parte da Coreia do Norte, inclusive se for disparado do sul da península.

Em junho, Seul disparou com êxito um míssil de 500 quilômetros de alcance feito no país e capaz de transportar uma carga de tonelada.

O programa nuclear e de armamentos da Coreia do Norte deve dominar a agenda do primeiro encontro entre Trump e Xi Jinping nesta quinta-feira. / AFP