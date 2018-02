Coreia do Sul e EUA assinam novo plano militar

SEUL - A Coreia do Sul e os Estados Unidos assinaram um novo plano militar que estabelece como os aliados vão se comunicar um com ou outro, assim como reagirão no caso de uma futura agressão da Coreia do Norte.

A assinatura ocorre em meio a ameaças da Coreia do Norte de atacar os aliados por causa dos exercícios militares conjuntos e da recente intensificação das sanções aplicadas a Pyongyang pela Organização das Nações Unidas (ONU) em razão do último teste nuclear norte-coreano.

O Chefe do Estado-Maior Conjunto de Seul disse nesta segunda-feira que o projeto foi planejado para conter futuros ataques norte-coreanos, mas não foram divulgados detalhes. Os trabalhos de planejamento tiveram início depois que a Coreia do Norte ter realizado um ataque de artilharia contra uma ilha sul-coreana em 2010, matando quatro pessoas.

Coreia do Sul e Estados Unidos também têm planos separados para o caso de uma guerra total na península coreana. Atualmente, 25.500 militares norte-americanos estão estacionados na Coreia do Sul.

As informações são da Associated Press