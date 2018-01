Coréia do Sul e EUA reafirmam acordo fechado em Pequim O ministro de Relações Exteriores da Coréia do Sul, Song Min-soon, e a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, reafirmaram o compromisso dos seus países com o acordo multilateral fechado em Pequim para a desnuclearização da Coréia do Norte, informou nesta sexta-feira, 23, a agência sul-coreana Yonhap. Song e Rice falaram na noite de quinta-feira, 22, por telefone sobre a última rodada de negociações, interrompida pela insistência da Coréia do Norte para que antes fossem desbloqueados os seus fundos congelados no Banco Delta Asia (BDA), de Macau. A Coréia do Norte se nega a participar de negociações enquanto não for confirmada a transferência dos US$ 25 milhões congelados no banco de Macau desde 2005 a pedido dos Estados Unidos. Segundo informou nesta sexta-feira o Ministério de Relações Exteriores sul-coreano, Song e Rice "compartilharam a opinião de que, embora o encontro tenha sido interrompido temporariamente por causa de problemas técnicos, o acordo de 13 de fevereiro deve continuar sendo aplicado". EUA e Coréia do Sul, além disso, "se comprometem com uma cooperação contínua na busca de progresso depois da fase inicial", disse o comunicado. Faltam menos de 30 dias para terminar o prazo em que a Coréia do Norte deve fechar seu reator nuclear de Yongbyon, em troca de ajudas energéticas. Em declarações à imprensa, Song se mostrou nesta sexta-feira confiante em poder solucionar o problema do BDA na próxima semana e assim poder aplicar o acordo no prazo previsto.