Coréia do Sul e EUA realizam manobras conjuntas Forças norte-americanas e sul-coreanas iniciaram nesta segunda-feira manobras militares anuais, denunciadas pela Coréia do Norte, indicaram fontes militares. Cerca de oito mil soldados norte-americanos e um número incerto de sul-coreanos participam dos exercícios, previstos para durar até 1 de setembro, indicou um porta-voz do Ministério sul-coreano de Defesa. O regime norte-coreano considera que representam uma "provocação militar grave", segundo indicou na semana passada a agência oficial KCNA. Coréia do Sul e Estados Unidos afirmaram que se trata de exercícios "de defesa" que são realizados todos os anos desde 1975.