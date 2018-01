Coréia do Sul e Japão enviam equipes médicas à Indonésia Coréia do Sul e Japão anunciaram hoje que enviarão uma equipe de médicos à ilha indonésia de Java para ajudar nos trabalhos de socorro às milhares de vítimas do forte terremoto registrado no sábado. O Ministério de Relações Exteriores sul-coreano divulgou que uma equipe formada por 15 médicos, enfermeiros e pessoal administrativo partirá hoje à tarde rumo a Jacarta. Também será enviado um carregamento de produtos de primeira necessidade. "A embaixada da Coréia do Sul na Indonésia está colaborando com residentes sul-coreanos para avaliar o alcance dos danos", declarou um oficial do Ministério à agência de notícias "Yonhap". O Governo japonês, por sua vez, anunciou ontem o envio de sete funcionários do Ministério de Relações Exteriores e da Agência japonesa de Cooperação Internacional. A Cruz Vermelha vai contribuir com mais um médico e duas enfermeiras, e o ramo japonês da organização francesa Médicos sem Fronteiras vai enviar dois de seus membros. Já o Governo neozelandês ofereceu hoje mais de US$ 300 mil numa ajuda inicial às vítimas. A primeira-ministra Helen Clark disse em comunicado de imprensa que a contribuição será entregue através da Cruz Vermelha.