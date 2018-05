Coreia do Sul envia missão à América Latina para ampliar comércio

SEUL - O governo sul-coreano anunciou nesta segunda-feira, 25, o envio de uma missão à América Latina para estreitar laços comerciais com a região, especialmente no que se refere a recursos naturais, informou o Ministério da Economia e Conhecimento do país asiático.

A delegação que partirá na terça-feira para o México é liderada pelo vice-ministro sul-coreano de Economia, Park Young-june e se dirigirá posteriormente à Colômbia, Venezuela e Peru, onde também explorará oportunidades de troca econômica.

Durante esta viagem de dez dias, a Coreia do Sul espera assinar seis memorandos de entendimento que permitam sentar as bases de novos projetos para o desenvolvimento de mineração e de recursos naturais, um dos principais interesses comerciais do governo de Seul na América Latina.

Além disso, a Coreia do Sul espera melhorar o acesso de suas companhias nacionais a projetos públicos de infraestruturas e energia, incluindo os relacionados com a energia atômica e serviços.

Além disso, Park revisará em Lima os avanços na aplicação do TLC assinado entre os dois países no mês de março.