Coréia do Sul enviará tropas não-combatentes ao Iraque O Parlamento sul-coreano aprovou - por 179 votos a favor, 68 contra e 9 abstenções - a decisão de seu governo de enviar ao Iraque 700 militares não-combatentes (600 engenheiros e 100 médicos) em apoio à intervenção anglo-americana no país árabe. A aprovação do Parlamento ocorreu após vários adiamentos em razão da forte resistência ao projeto nas fileiras do partido do governo do presidente Roh Moo-hyun, e dos grandes protestos nas ruas. A favor da decisão do presidente votou a maioria do partido opositor conservador, que conta com maioria na Assembléia Nacional - 151 cadeiras de um total de 276 -, enquanto que o partido governante, que tem 101 assentos, votou majoritariamente contra a medida. "Admito que a guerra no Iraque não tem uma justificativa moral, mas a política internacional é feita de duras realidades. Decidi o envio de tropas não-combatentes como medida indispensável para preservar os interesses nacionais e a paz na Península Coreana", disse hoje Roh. O presidente lembrou que a Coréia do Sul está vinculada aos EUA por uma aliança política e militar. O envio de tropas "é uma medida indispensável para poder resolver pacificamente um problema crucial para o nosso futuro: a crise nuclear com a Coréia do Norte", acrescentou o mandatário.