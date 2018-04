Coreia do Sul espera terceiro teste nuclear da Coreia do Norte

A Coreia do Sul se prepara para um terceiro teste nuclear da Coreia do Norte que, de acordo com um oficial americano, pode ocorrer apesar das sanções da ONU que estavam prestes a repercutir contra o regime comunista por conta do teste realizado em maio.

Perante o cenário de provocações pela Coreia do Norte e os seus Desafios para a ONU, o "senso comum" indica que é há preparação para um outro teste nuclear, disse nesta sexta, 12, o porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, Won Tae-Jae.

No entanto, a agência de notícias sul-coreana Yonhap citou um oficial da inteligência não identificado como tendo dito que não havia sinais de que Pyongyang estava restaurando o local onde realizou a segunda explosão nuclear subterrânea em 25 de maio.

As versões diferentes e as incertezas sobre os planos Coreia do Norte refletem o imprevisível e isolado regime comunista que tem desafiado os poderes internacionais a avançar com os seus programas militares.

Coreia do Norte disse que seu programa nuclear é uma dissuasão contra possíveis ataques dos Estados Unidos. Washington argumenta que não tem qualquer intenção de atacar e expressou preocupação pelo fato de o país asiático tentar vender a tecnologia nuclear para outras nações.

"Estamos preparados para qualquer perigo e a qualquer tipo de preocupação a qualquer momento", disse Won.

Na quinta-feira, um funcionário disse que a Coreia do Norte poderá estar pronta para um terceiro ensaio nuclear. O oficial, que pediu para não ser identificado, pois ele falou de informação sigilosa, e não deu mais pormenores sobre esta estimativa.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou um projeto de sanções na sexta-feira. Coreia do Norte disse que iria tomar represálias se estas forem aprovadas.