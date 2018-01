Coréia do Sul exige que a do Norte abandone programa de armas nucleares Delegados sul-coreanos que participam de conversações com representantes da Coréia do Norte exigiram neste domingo que o país abandone seus programas de armas nucleares. As autoridades de Pyongyang afirmaram, no entanto, que não abandonarão esses programas a menos que o governo dos Estados Unidos aceite assinar um tratado de não-agressão. As conversações entre representantes das duas Coréias, que se realizam na capital da Coréia do Norte e devem ser concluídas na próxima terça-feira, acontecem em meio a uma grande tensão na península coreana. Em uma reunião entre Estados Unidos e a Coréia do Norte realizada em Pequim na semana passada, um alto-funcionário americano disse que a Coréia do Norte afirmou possuir armas atômicas e que poderia fazer testes com elas, vendê-las ou usá-las, dependendo das ações do governo dos EUA. Durante uma reunião que durou cerca de 1 hora e 40 minutos neste domingo, os negociadores norte-coreanos não responderam à exigência das autoridades da Coréia do Sul de confirmar a posse de armas atômicas. Em vez disso, reiteraram que a Coréia do Norte fez uma ?ousada? proposta aos Estados Unidos durante as conversações em Pequim. Essa informação foi dada à AP pelo porta-voz sul-coreano Shin Eun-sang. ?Deixamos claro que nunca aceitaremos que a Coréia do Norte possua armamentos nucleares?, disse o porta-voz. ?Enfatizamos que a Coréia do Norte deve destruir essas armas, se as possuir, e também as instalações para produzi-las. O chefe da delegação da Coréia do Sul, o ministro da Unificação, Jeong Se-hyun, lembrou aos representantes do Norte que a posse de armas atômicas seria uma ?grave violação? do tratado assinado entre os dois países em 1992.