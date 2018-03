Coréia do Sul fará maior esforço para superar crise A Coréia do Sul prometeu nesta quinta-feira intensificar seus esforços para aliviar as tensões relacionadas com o programa nuclear norte-coreano, em meio a uma grande atividade diplomática dos EUA e de outros poderes regionais. O presidente Kim Dae Jung falou de uma participação mais ativa da Coréia do Sul para tentar resolver o conflito entre os EUA e a Coréia do Norte. "Ambas as partes devem resolver sua disputa através do diálogo e ajudar a Coréia do Norte a tornar-se um membro responsável da comunidade internacional", disse Kim segundo sua porta-voz, Park Sun-sook. "Como uma das partes interessadas, devemos desempenhar um papel neste processo", acrescentou. Mais cedo hoje, o ministro sul-coreano da Unificação, Jeong Se-Hyun, disse que o tema nuclear é "um assunto que afeta o destino do nosso povo". "Portanto, devemos buscar ativamente uma solução que possa fazer com que todas as partes - Coréia do Sul, Coréia do Norte e outras nações envolvidas - sejam ganhadoras", prosseguiu Jeong. Jeong, cuja pasta é responsável pelos assuntos intercoreanos, disse que seu governo aproveitará as próximas conversações intercoreanas em nível de gabinete para pedir à Coréia do Norte que revogue sua decisão de retomar as operações em suas instalações nucleares. As conversações, programadas para meados de janeiro, são atualmente o mais alto canal de diálogo entre as partes e proporcionarão à Coréia do Sul a primeira oportunidade de falar diretamente sobre o tema nuclear com seu vizinho do norte. O ministro sul-coreano de Relações Exteriores, Choi Sung-hong, disse que seu governo se manteve à margem durante uma crise anterior sobre as mesmas instalações norte-coreanas, entre 1993 e 1994. "Devemos aprender uma lição de nossa experiência com a crise de 1993-94", acrescentou. Na época, os laços intercoreanos estavam em seu nível mais baixo e a Coréia do Sul não conseguiu achar uma forma de participar. No início de dezembro, a Coréia do Norte alarmou o mundo ao anunciar que retomaria seu programa nuclear. Desde então, retirou os equipamentos de controle e câmaras de monitoramento de suas instalações nucleares em Yongbyon e expulsou os inspetores do organismo multinacional, dando sinais de que abandonaria o tratado global de controle de armas nucleares. Os EUA prometem buscar uma solução pacífica para o conflito, mas os líderes da Coréia do Norte, uma isolada nação sob regime stalinista, suspeitam de que Washington esteja a ponto de usar sua força militar. Seul criticou abertamente um possível plano americano para impor sanções econômicas à Coréia do Norte. Milhares de sul-coreanos participaram de protestos antiamericanos após a morte de duas adolescentes atropeladas por soldados americanos em junho. No entanto, Jeong pediu à Coréia do Norte que pare da brandir suas espadas e atue com vistas ao futuro para resolver a disputa, indicando que "a liderança do Norte não deveria tentar testar os limites da paciência da comunidade internacional".