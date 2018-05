Coreia do Sul fará novos exercícios militares perto da fronteira

TÓQUIO - A Coreia do Sul realizará nesta quinta-feira novas manobras militares com fogo real na província de Gyeonggi, perto da fronteira com a Coreia do Norte, informou nesta quarta-feira a agência sul-coreana Yonhap.

Veja também:

Arquivo Estado: O armistício de Pan-Mun-Jon

Infográfico: As origens do impasse na península coreana

Entenda a crise entre os dois países

Contemplados como uma nova demonstração de força de Seul perante o regime de Pyongyang, os exercícios militares ocorrem em meio a um momento de tensão na península, após o ataque norte-coreano de 23 de novembro à ilha sul-coreana de Yeonpyeong, que causou quatro mortes.

Fontes militares citadas pela Yonhap indicaram que os exercícios serão realizados na região de Poncheon, a cerca de 20 quilômetros da fronteira. Dele, participarão aviões de combate e artilharia, junto com o maior número de tropas terrestres utilizados até o momento em um treino na área.

Essas operações coincidirão com outros exercícios navais rotineiros que a Coreia do Sul realiza desta quarta até sexta-feira em águas do litoral oriental da península.

Na segunda-feira passada, Seul empreendeu polêmicos exercícios militares perto da tensa fronteira intercoreana no Mar Amarelo. A Coreia do Norte, porém, anunciou que não responderia.

As Coreias se encontram tecnicamente em conflito desde que a Guerra da Coreia (1950-1953) foi encerrada pelo armistício em vez de um tratado de paz. Desde então, o acirramento das tensões entre as duas nações asiáticas é frequente.

Outro episódio recentes dos atritos entre os países foi o afundamento do navio sul-coreano Cheonan. Seul acusa Pyongyang de estar por trás do ataque, que matou 46 marinheiros. A Coreia do Norte, que está sob pressão pelas suspeitas de estar ampliando seu programa nuclear, nega.