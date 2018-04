Coreia do Sul inaugura seu primeiro centro espacial

O presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, inaugurou nesta quinta-feira o primeiro centro de lançamentos espaciais do país, de onde prevê colocar em órbita um satélite científico no dia 30 de julho, informou a agência local "Yonhap".

O chamado Centro Espacial Naro, administrado pela agência espacial sul-coreana (Kari), está situado no sul do país, na província de Jeollanam-do, tem uma superfície de 507 hectares e custou US$ 178 milhões.

O centro está equipado com uma plataforma de lançamento e instalações de controle, e é a pedra angular do programa espacial sul-coreano, que pretende ampliar o lançamento de foguetes e iniciar missões de prospecção espacial. A primeira missão importante realizada pelo Kari no novo centro espacial será o lançamento do foguete KSLV-1 (Korean Space Launch Vehicle-1) com um pequeno satélite a bordo.

Esta primeira versão do KSLV, que foi construída com ajuda russa, é a primeira fase de um desenvolvimento que segundo o Governo da Coreia do Sul, desembocará no primeiro foguete 100% sul-coreano em menos de nove anos.