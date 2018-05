Coreia do Sul mantém polêmicas manobras, apesar de reunião da ONU SEUL - A Coreia do Sul reafirmou neste domingo, 19, sua intenção de desenvolver na próxima semana manobras militares no Mar Amarelo, apesar da convocação do Conselho de Segurança da ONU para tratar o aumento das tensões na península da Coreia.