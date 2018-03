Coréia do Sul pagou US$ 100 milhões por cúpula com o Norte A Coréia do Sul, sob a presidência de Kim Dae Jung, pagou secretamente à Coréia do Norte US$ 100 milhões pela "garantia da realização" da primeira cúpula intercoreana, informou o investigador sul-coreano Song Doo Hwan. Segundo Song, que investigou o caso por 70 dias, o grupo Hyundai enviou o dinheiro à Coréia do Norte antes da reunião, em troca de direitos de cooperação econômica global. O grupo atualmente participa ativamente em vários projetos de cooperação entre as duas Coréias. Graças à realização da cúpula, Kim Dae Jung acabou sendo agraciado com o Prêmio Nobel da Paz.