Coréia do Sul pode ter edifício mais alto do mundo em 2008 A prefeitura de Seul, capital da Coréia do Sul, planeja construir na cidade, até 2008, o edifício mais alto do mundo, com 110 andares e 540 metros de altura. As obras estão a cargo da Associação da Companhia Transnacional da Coréia, encarregada de formar um consórcio de investidores para o projeto, que tem custo estimado em mais de US$ 1,3 milhões. Atualmente, os prédios mais altos do mundo são as Torres Gêmeas Petronas, de 445 metros, em Kuala Lampur, na Malásia. O prefeito de Seul, Lee Myung-bak, firmou um acordo com a associação em 26 de dezembro para construir o arranha-céu, que deve receber o nome de Centro Internacional de Negócios. A associação propôs erguer o edifício no Digital Media City, um centro de negócios que o governo pretende implantar na região do Estádio de Sagam, sede da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2002.