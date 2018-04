Coreia do Sul propõe encontro entre famílias separadas A presidente da Coreia do Sul propôs nesta sábado que o país, em conjunto com a Coreia do Norte, promova um novo encontro entre as famílias separadas após a guerra que culminou com a divisão da ilha em dois países. No mês passado, as duas Coreias promoveram o primeiro encontro entre famílias separadas em mais de três anos.