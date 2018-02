Coreia do Sul propõe negociação sobre Kaesong

Um porta-voz do Ministério de Unificação de Seul disse na quinta-feira que a Coreia do Sul está buscando negociações "em nível de trabalho" depois que a Coreia do Norte rejeitou uma proposta anterior de diálogo. O porta-voz se recusou a dizer quais medidas a Coreia do Sul tomará se a Coreia do Norte não aceitar a oferta.

As operações em Kaesong foram suspensas em 9 de abril, quando Pyongyang retirou seus 53 mil trabalhadores do local como parte de uma campanha para pressionar Seul, em meio a sanções contra o Norte e protestos norte-coreanos contra exercícios militares no sul. As informações são da Dow Jones.