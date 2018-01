Coréia do Sul reduzirá seu contingente no Iraque a partir de abril A Coréia do Sul, que previu reduzir em um terço sua presença militar no Iraque, começará a retirar efetivos a partir de abril, indicou no domingo uma fonte militar citada pela agência sul-coreana Yonhap. O Parlamento sul-coreano aprovou no final de dezembro um plano governamental que pretende a reduzir de 3.200 a 2.300 o contingente de soldados sul-coreanos no Iraque e prolongar em um ano sua missão no Iraque, até o final de 2006. Os militares sul-coreanos constituem a terceira força internacional presente no país, depois de Estados Unidos e Grã-Bretanha. Estão estacionados na cidade de Arbil, norte do Iraque, onde participam em tarefas de reconstrução.