Coreia do Sul reforça fronteira antes de reunião da ONU O governo da Coreia do Sul enviou centenas de soldados para a tensa região de fronteira com a Coreia do Norte, afirmaram hoje autoridades militares sul-coreanas. O reforço na fronteira acontece no momento em que potências mundiais se preparam para punir o país comunista por seus testes nucleares. De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, mais de 600 soldados foram enviados para as ilhas Yeonpyeong e Baekryeong, na disputada região fronteiriça do Mar Amarelo, para reforçar as tropas que já estão no local.