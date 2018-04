Coreia do Sul reinicia doações e aproximação

Navios cargueiros com arroz e macarrão instantâneo estão sendo enviados à Coreia do Norte, a primeira doação de comida do governo sul-coreano desde a posse do presidente Lee Myung-bak em 2008. O alimento é parte de um pacote de ajuda de US$ 8,5 milhões acertado em setembro, que também retomará os encontros de famílias separadas pela guerra (1950-1953). Analistas viram a doação como resultado de uma abertura diplomática do Norte, pressionado por sanções internacionais e que sofreu com enchentes em agosto.