Coreia do Sul rejeitará diálogo com norte-coreanos A Coreia do Sul rejeitará uma proposta oficial de diálogo feita pela Coreia do Norte, disse hoje uma porta-voz do Ministério da Unificação, pouco após o Estado comunista anunciar sua oferta. "Nosso lado não aceitará as propostas do Norte", disse a funcionária. "Não é hora de manter tais conversas como proposto pela Coreia do Norte".