Coreia do Sul retoma manobras militares amanhã A Coreia do Sul continuará com os exercícios militares em toda a costa da península, após o ataque da Coreia do Norte a uma das ilhas do Sul no mês passado, informou hoje um oficial. Mas as manobras previstas no período de 13 a 19 de dezembro não vão ocorrer perto da fronteira com o Norte, no Mar Amarelo, acrescentou o porta-voz da chefia do Estado Maior.