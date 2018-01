Coréia do Sul suspende operações externas no Iraque A Coréia do Sul ordenou a suas tropas no sul do Iraque para suspender as operações externas depois do atentado suicida com um caminhão-bomba em Nassíria, afirmaram oficiais em Seul. O ataque de quarta-feira em Nassíria causou o temor na Coréia do Sul de que seus 464 militares - a maioria deles engenheiros e médicos - sofram atentados similares. As tropas sul-coreanas também receberam uma ordem para cancelar um programa de ensino sobre construção que já vinha sendo desenvolvido com iraquianos. Os soldados continuarão realizando trabalhos, mas apenas dentro das bases da coalizão. O ataque suicida de quarta-feira deixou 32 mortos e mais de 80 feridos. Foi o atentado mais mortífero contra tropas da coalizão desde o início da ocupação do Iraque, em abril.