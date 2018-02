Coréia do Sul vai enviar US$ 4 mi a vítimas de tremor na China

A Coréia do Sul anunciou nesta terça-feira, 20, uma ajuda adicional de 4 milhões para as vítimas do terremoto do dia 12 de maio na província chinesa de Sichuan, informou a agência local Kyodo. Veja também Após 179h soterrado, homem é resgatado com vida na China Ouça o relato da jornalista Cláudia Trevisan Terremoto na China: mapa da destruição Antes e depois da devastação Vídeo com imagens do terremoto Vídeo com imagens do resgate Entenda como acontecem os terremotos Na semana passada, a Coréia do Sul ofereceu uma ajuda urgente de US$ 1 milhão e enviou uma equipe de resgate formada por 41 especialistas. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores sul-coreano, Moon Tae-young, afirmou que seu país aceitou o pedido feito pela China e a assistência consistirá na entrega de remédios e outros materiais. O terremoto de 8 graus que sacudiu no dia 12 de maio o sudoeste da China causou pelo menos 34 mil mortes e deixou cerca de 200 mil feridos.