Coreia do Sul vê impacto prolongado no mercado de ameaça norte-coreana

"No passado, (os mercados) se recuperaram rapidamente do impacto de qualquer evento relacionado à Coreia do Norte, mas as recentes ameaças da Coreia do Norte são mais fortes e o impacto pode, portanto, não desaparecer rapidamente", disse Kyung-ho.

Ele fez as declarações na abertura de uma reunião matinal com outros funcionários de agências relacionadas à economia para discutir possíveis medidas a fim de garantir a estabilidade dos mercados, que até agora se mantiveram relativamente calmos.

O principal índice da bolsa de Seul caiu 2,3 por cento até agora nesta semana, enquanto o won perdeu 1,1 por cento.

As tensões na península coreana aumentaram muito nas últimas semanas na medida em que a Coreia do Norte intensificou as ameaças de ataques contra bases militares dos Estados Unidos não só na Ásia, mas no continente americano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As novas ameaças foram feitas após a imposição de novas sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) em resposta ao terceiro teste nuclear da Coreia do Norte, em fevereiro.

Os Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que enviarão em breve um sistema de defesa antimísseis para a ilha de Guam, seu território no oceano Pacífico, para defendê-la da Coreia do Norte, enquanto o Exército se prepara para o que o secretário de Defesa, Chuck Hagel, considerou de "perigo real e claro" de Pyongyang.

(Reportagem de Lim Seung-gyu)