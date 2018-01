Coréia expulsa inspetores da ONU A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU confirma que a Coréia do Norte expulsou do país inspetores nucleares internacionais. A Coréia do Norte havia anunciado que iria retirar do país os inspetores da ONU encarregados de fiscalizar instalações nucleares. A decisão do governo norte-coreano foi informada pela agência de notícias sul-coreana Yonhap. De acordo com a Yonhap, seriam expulsos dois inspetores enviados à Coréia do Norte pela AIEA. Também hoje, o país classificado pelos Estados Unidos como parte do "eixo do mal" advertiu em comunicado oficial estar preparada para uma eventual guerra nuclear.