Coréia nunca admitiu ter armas atômicas, diz China A Coréia do Norte nunca admitiu possuir armas atômicas, afirmou hoje o ministério chinês das Relações Exteriores, desmentindo afirmações contrárias de autoridades norte- americanas. "Segundo o que sei, a Coréia do Norte jamais fez tal declaração", disse Liu Jianchao, porta-voz do ministério, respondendo a uma pergunta sobre o reconhecimento, por parte de Pyongyang, do seu estatuto de potência nuclear. Segundo fontes norte-americanas próximas das conversações realizadas na semana passada em Pequim, entre China, Coréia do Norte e Estados Unidos, o regime norte-coreano teria admitido possuir a bomba atômica, o que levou os Estados Unidos a abandonar de imediato as conversações.