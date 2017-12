Coréia: próxima rodada de negociações agendada para setembro No final da terceira rodada de negociações sobre o programa nuclear da Coréia do Norte, encerrada na manhã do sábado, o grupo de seis nações envolvidas nos debates deixou agendada para o fim de setembro mais uma rodada de negociações. Antes disso, Coréia do Sul, China, Japão, Rússia e Estados Unidos, além da própria Coréia do Norte, terão reuniões diplomáticas para discutir os ?primeiros passos para a desnuclearização?. No entanto, ao término dos quatro dias de negociações, poucas vitórias foram alcançadas. Enquanto Pyongyang se dispõe apenas a congelar seu programa nuclear caso os EUA ofereçam ajuda econômica, o governo norte-americano insiste que a Coréia encerre definitivamento o projeto.