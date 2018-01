Coréia teme que invasão dos EUA siga-se a desarmamento A Coréia do Norte manifestou nesta quinta-feira o temor de que eventuais inspeções internacionais e o desmantelamento de seus programas nucleares apenas abram o caminhão para uma invasão liderada pelos Estados Unidos, como prova a guerra do Iraque. Por meio de um comunicado para marcar o aniversário de um ano da invasão do país árabe, iniciada em 20 de março de 2003, o governo comunista norte-coreano reforçou sua posição ao mesmo tempo em que potências regionais e os EUA tentam negociar uma conclusão pacífica para o impasse nuclear com Pyongyang. A Coréia do Norte expressou que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas não conseguiu conter a agressão americana contra o Iraque e foi manipulado por Washington em uma tentativa de "desarmar totalmente (o país árabe) por meio das inspeções". "O que aconteceu no Iraque mostra que, se nós concordarmos com o desarmamento por intermédio de inspeções injustificadas, não será evitado um conflito armado. Pelo contrário, será feito o convite para que uma guerra aconteça", divulgou a KCNA, agência oficial de notícias da Coréia do Norte.