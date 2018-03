Coréia vai começar a desativar programa nuclear na próxima semana

A Coréia do Norte começará a desmantelar suas instalações nucleares na próxima semana e informará sobre todos os seus programas atômicos antes do fim deste ano, anunciou nesta segunda-feira, 22, a agência sul-coreana Yonhap. Um funcionário sul-coreano disse à Yonhap que Seul espera que Pyongyang comece a desabilitar suas instalações na próxima semana, segundo o estipulado em um pacto alcançado este mês entre as duas Coréias, Japão, Rússia, China e Estados Unidos. Esta informação chega poucos dias depois de o negociador americano, Christopher Hill, afirmar que espera que o processo comece por volta de 1º de novembro.