Coréias cancelam reunião de alto nível Uma reunião de funcionários de alto nível com o objetivo de levar à reconciliação entre as Coréias do Sul e do Norte foram canceladas hoje depois de Pyongyang não ter confirmado a realização do encontro, informou o Ministério da Unificação da Coréia do Sul. Seul pretendia utilizar as reuniões para persuadir o vizinho comunista a desfazer-se do suposto programa de armas nucleares. O cancelamento da reunião é um revés para os esforços sul-coreanos de amenizar a tensão entre Washington e Pyongyang. As negociações deveriam ocorrer na capital norte-coreana entre hoje e quinta-feira. O cancelamento ocorre dois dias antes de uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para debater o programa nuclear norte-coreano. A ONU poderia até mesmo discutir a imposição de sanções contra a Coréia do Norte se uma solução pacífica não for encontrada. China e Rússia, dois membros permanentes do Conselho da ONU, já manifestaram-se contrárias a eventuais sanções. A Coréia do Norte já advertiu que sanções internacionais contra o regime seriam consideradas uma declaração de guerra.