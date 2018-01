Coréias concordam em debater crise nuclear As Coréias do Norte e do Sul concordaram em realizar reuniões de nível ministerial para pôr um fim pacífico à crise nuclear na península, informa um comunicado conjunto dos dois governos. O comunicado, divulgado por jornalistas sul-coreanos na capital da Coréia do Norte, Pyongyang, onde representantes dos dois países estão reunidos, surge depois de o Norte haver dito que o Sul não deveria interferir na crise, que seria um problema entre Pyongyang e Washington. Semana passada, durante conversações diretas com os EUA, a Coréia do Norte teria dado a entender que já possui armas atômicas.