Coréias concordam em reduzir a tensão militar As Coréias do Norte e do Sul concordaram numa série de medidas para reduzir a tensão militar entre os dois países, separados pela última fronteira da guerra fria. O anúncio foi feito em declaração conjunta, divulgada após horas de negociação. Ambos os lados concordam em adotar uma freqüência de rádio padrão e sistema de sinais para as marinhas, e em trocar informações sobre pesca ilegal. Também decidiu-se estabelecer uma linha direta entre os dois governos, para melhorar a comunicação. Propaganda política ao longo da fronteira deverá parar em meados de agosto, informa a declaração.