Coréias concordam em resolver impasse de forma pacífica As Coréias do Sul e do Norte concordaram no início desta sexta-feira (horário coreano) em resolver pacificamente o impasse internacional em torno dos programas nucleares norte-coreano, segundo uma declaração conjunta divulgada depois de conversações em nível de gabinete. As Coréias do Sul e do Norte mudaram a posição de ambos os lados em relação a esse assunto nuclear e concordaram em cooperar de forma ativa para resolver esse assunto de maneira pacífica", afirmou a declaração. As duas partes também concordaram em manter a próxima rodada de negociações ministeriais entre 7 e 10 de abril, em Pyongyang, e outra rodada de conversações econômicas entre as duas Coréias, entre 11 e 14 de fevereiro, em Seul. As duas Coréias também concordaram em trabalhar para uma reconciliação da península coreana, que está dividida desde 1945. Os projetos de reconciliação têm incluído ligações ferroviárias e rodoviárias, como também a reunificação familiar de famílias separadas há muito tempo.