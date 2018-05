Coréias discutem detalhes de encontro no final do mês

Oficiais da Coréia do Norte e do Sul encontram-se nesta terça-feira, 14. Eles discutem a organização da reunião de seus líderes no final deste mês, disse o ministro da Unificação. O presidente da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun, e o líder da Coréia do Norte, Kim Jong Il, deverão se encontrar entre 28 e 30 de agosto em Pyongyang na segunda reunião entre os dois países desde a Segunda Guerra Mundial. O primeiro ocorreu em 2000. Na preparação para o evento, oficiais dos dois lados estarão na fronteira da Coréia do Norte, na cidade de Kaesong, para discutir protocolo e comunicações, e acertar detalhes sobre a viagem do presidente Roh, incluindo como ele viajará para Pyongyang, disse o ministro. O chefe da delegação da Coréia do Sul, Lee Kwan-se, e o da Coréia do Norte, Choe Sung Chol, expressaram otimismo durante 65 minutos na última sessão da manhã, de acordo com os repórteres. A Coréia do Sul tem afirmado que irá enviar Roh até a capital da Coréia do Norte. Na reunião de 2000, o então presidente da Coréia do Sul, Kim Dae-jung, voou para Pyongyang. As Coréias do Norte e Sul têm restabelecido estradas e pistas que ligam suas fronteiras desde o primeiro encontro há sete anos atrás.