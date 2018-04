Coreias discutem Kaesong mas não anunciam acordo

As duas Coreias concluíram nesta quinta-feira um encontro de 50 minutos para discutir o complexo industrial de Kaesong, mas não informaram os detalhes da conversa bilateral ou se houve qualquer acordo, informou a agência "Yonhap".

Representantes dos dois países iniciaram a reunião às 10h40 locais (22h40 de quarta-feira em Brasília) no complexo industrial de Kaesong, situado a cerca de 60 quilômetros de Seul. Ainda não se sabe se as conversas serão retomadas na tarde (local) desta quinta-feira.

Para Seul, representado pelo diretor-geral do escritório de Kaesong, Kim Young-tak, o principal objetivo desta reunião foi tentar libertar o trabalhador sul-coreano da empresa Hyundai Asan, detido em 30 de março por criticar o regime comunista e incitar uma funcionária a desertar.

Além disso, segundo o Ministério da Unificação sul-coreano, os dois lados conversaram sobre o funcionamento estável do complexo industrial. Pyongyang quer discutir o sistema especial de benefícios aplicado à Coreia do Sul, incluindo o uso do solo, os impostos e salários nesse complexo.

Segundo a "Yonhap", a reunião começou com 40 minutos de atraso devido a um problema de trâmite na chegada de representantes sul-coreanos. A delegação sul-coreana chegou na manhã (local) desta quinta a este parque industrial, situado a poucos quilômetros da zona desmilitarizada que divide as duas Coreias.

Em maio, Pyongyang declarou nulo o contrato assinado com Seul sobre a utilização conjunta desse parque industrial situado em território norte-coreano, que acolhe 106 pequenas e médias empresas sul-coreanas, gerando emprego a 38.867 norte-coreanos.