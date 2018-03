Coréias discutem unificação e cooperação econômica

O líder norte-coreano, Kim Jong-il, e o presidente da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun, discutem nesta quarta-feira, 3, a paz e a unificação da península coreana, a cooperação econômica e o possível desenvolvimento de parques industriais conjuntos na parte norte-coreana da fronteira. O encontro, que acontece na residência de convidados Paekhwawon, onde Roh está hospedado, começou às 9h34 (21h34 de Brasília de terça-feira). A cúpula entre os líderes de Coréia do Norte e Coréia do Sul realizado desde terça-feira em Pyongyang é a segunda em meio século, após a realizada em 2000, e seu objetivo é a busca da paz em uma península dividida desde o término da Guerra da Coréia em 1953. Nesta quarta, estão previstos duas rodadas de conversas entre ambos, uma de manhã e outra pela tarde; um ato simbólico de plantio de uma árvore juntos, sinalizando uma futura unificação. Eles devem assistir juntos ao espetáculo de ginástica norte-coreano "Arirang". Pela parte sul-coreana também participam do encontro os ministros de Economia, Kwon O-kyu, e de Unificação, Lee Jae-joung, além do responsável do Serviço Nacional de Inteligência, Kim Man-bok, e o secretário de Política Externa da Presidência, Baek Jong-chun. Pela parte norte-coreana, está presente Kim Yang-gon, diretor do Departamento da Frente Unida do Partido dos Trabalhadores Coreanos.