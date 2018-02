Coreias do Norte e do Sul se reúnem esta semana As Coreias do Norte e do Sul realizarão reuniões de nível ministerial esta semana em Seul, em uma tentativa de atenuar a tensão bilateral. Os dois dias de reuniões terão início na quarta-feira. O anúncio foi feito pelo Ministério da Unificação sul-coreano na manhã de segunda-feira (10), pelo horário local.