Coreias preparam-se para a chegada de mais um tufão

SEUL - A península coreana, que ainda se recupera da passagem de um tufão, já prepara-se para a chegada de outro, que pode ser particularmente prejudicial para a Coreia do Norte. O tufão Tembin deve atingir a Coreia do Sul na quinta-feira, 30, causando repercussões nos vizinhos do norte no final do dia.

A primeira tempestade, o tufão Bolaven, deixou ao menos 12 mortos na Coreia do Sul, incluindo oito pescadores cujo navio naufragou perto da costa. Não se sabe com certeza quais foram os danos na Coreia do Norte, atingida no final da terça-feira (horário local), mas a mídia estatal reportou que aconteceram blecautes, casas e estradas foram inundadas e terras agrícolas arruinadas.

O Tembin deve enfraquecer ao chegar na Coreia do Norte, mas fortes chuvas geralmente significam catástrofe no país. Desmatamento, drenagem ruim e infraestrutura avariada causaram mais de 170 mortes durante as enchentes que atingiram os norte-coreanos em julho.

