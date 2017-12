Coréias retomam diálogo na próxima semana A Coréia do Norte aceitou uma proposta feita pela Coréia do Sul para que as conversas entre as duas nações sejam retomadas na próxima semana, disse o governo sul-coreano. Ministros das duas Coréoas devem se encontrar entre os dias 15 e 18 de setembro, mas o local do encontro ainda não foi definido. A Coréia do Sul fez a proposta por telefone e os norte-coreanos responderam à proposta por telegrama, algumas horas mais tarde. Na semana passada, a Coréia do Norte pediu para que as negociações entre os dois países voltassem a acontecer "o mais rápido possível". As negociações de unificação entre os dois países foram suspensas no começo do ano por causa de tensões entre a Coréia do Norte e os Estados Unidos, importante aliado dos sul-coreanos.