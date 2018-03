Coréias retomam diálogo para reunificação A Coréia do Norte e do Sul decidiram retomar os contatos bilaterais para a unificação da península. Delegações dos dois países reuniram-se este sábado na cidade de Pyongyang, capital da Coréia do Norte, retomando as negociações de alto nível que haviam cessado em novembro passado. O regime comunista norte-coreano se comprometeu também a reiniciar o diálogo diplomático com o governo dos EUA, a convidar o representante norte-americano para assuntos coreanos a visitar Pyongyang, e a impulsionar um encontro de caráter humanitário com o Japão.