Coréias se reúnem para discutir testes de ferrovia Representantes das duas Coréias se reuniram nesta quarta-feira, 14, na cidade norte-coreana de Kaesong para discutir os testes da ferrovia através da zona desmilitarizada entre os dois países, após mais de meio século de isolamento. Segundo informou o Ministério de Unificação sul-coreano, o encontro de dois dias é o resultado da reunião interministerial deste mês em Pyongyang, após sete meses de bloqueio por causa do lançamento de mísseis norte-coreanos, em julho de 2006. Na reunião interministerial, as duas partes resolveram realizar os testes na primeira metade do ano. Elas estavam marcadas para 2006, mas foram canceladas pela Coréia do Norte, que alegou falta de acordo entre os militares para garantir a segurança. As duas Coréias assinaram um Tratado de Armistício ao fim da Guerra da Coréia, em 1953, que exige autorização militar para atravessar a fronteira.