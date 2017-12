Coréias se reunirão para desbloquear encontro entre ministros Representantes das duas Coréias farão nesta quinta-feira, 15, uma reunião de trabalho na cidade norte-coreana de Kaesong. O objetivo é tentar desbloquear os encontros ministeriais intercoreanos, informou nesta quarta, 14, o Ministério da Unificação sul-coreano. O porta-voz do Ministério, Yang Chang-seok, lembrou que os encontros estão paralisados desde a última reunião, em julho, na cidade sul-coreana de Busan. O motivo foi o teste nuclear encabeçado pelo regime norte-coreano. Segundo o porta-voz sul-coreano, Pyongyang respondeu afirmativamente à proposta feita na segunda-feira passada por Seul para um encontro de trabalho, após assinar um acordo que abre caminho para o desarmamento nuclear do país. Participarão da reunião representantes de uma categoria inferior à de ministros. Nesta terça-feira, 13, a Coréia do Norte se comprometeu a fechar suas instalações nucleares em troca de ajudas econômicas e energéticas.