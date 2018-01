Coréias trocam correspondência desde divisão Na primeira entrega de correpondência entre cidadãos dos dois países, as Coréias do Norte e do Sul trocaram hoje 300 cartas cada uma através de sua fronteira fortemente armada. "Eu gostaria de poder encontrá-la, meu amor", escreveu Kim Kyong-bin, de 79 anos, para sua primeira mulher que vive na Coréia do Norte, da qual el foi separado em meio ao caos criado com o bombardeio aéreo liderado pelos EUA durante a Guerra da Coréia (1950-1953). "Se eu fosse um pássaro, eu gostaria de voar e pousar no galho de uma árvore em nosso jardim e deixar meu coração transbordar", escreveu Kim para sua amada Song Il Soon, de 73 anos. A troca de correspondência na fronteira da cidade de Panmunjom foi a primeira desde que a Pinínsula Coreana foi dividida entre o Norte comunista e o Sul pró-ocidental em 1945. Os funcionários disseram que o evento não foi marcado por nenhuma cerimônia, e que não foi aberto para a imprensa a pedido da Coréia do Norte. As cartas foram escritas por 300 pessoas, em cada uma das duas Coréias, para parentes do outro lado da fronteira que eles não vêem desde a guerra. A fronteira entre as duas Coréias continua fechada, guardada por cerca de 2 milhões de soldados dos dois lados. Não existe comunicação telefônica, pelo correio ou por outros meios diretos entre os cidadãos comuns. Mas as relações intercoreanas melhoraram desde que os líderes dos dois países se encontraram pela primeira vez em junho e concordaram em trabalhar juntos pela reconciliação e reunificação. Desde então, eles realizaram reuniões temporárias de um total de 300 familiares separados de cada lado.